Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kurier-Lkw - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entwendete Freitagmittag, zwischen 11.40 Uhr, und 12.00 Uhr, in der Straße An der Tongrube aus einem parkenden Lkw eines Logistikunternehmens zwei Handys, eine geringe Menge Bargeld sowie eine geringe Menge Tabak. Die Gegenstände befanden sich in der Fahrerkabine und gehörten dem Logistikunternehmen sowie einem Mitarbeiter, der zu dieser Zeit gerade auslieferte. Bei den gestohlenen Mobiltelefonen handelte es sich um ein Smartphone der Marke 'Samsung', unbekannter Typ, und ein weißes Smartphone der Marke 'Huawei', Typ 'P40'. Insgesamt haben die entwendeten Gegenstände einen Wert von über 250 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Sachen unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0107871/2021 entgegen. (mwi)

