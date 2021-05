Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz - Zeugenaufruf

Eisenach / Stregda (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagnachmittag, zwischen 16.20 Uhr und 16.35 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Stadtweg einen parkenden weißen Suzuki. Der Verursacher verließ nach dem Zusammenstoß pflichtwidrig den Unfallort. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte ein weißes Fahrzeug. Die Polizei Eisenach leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die Informationen zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0107986/2021 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell