Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall auf Bundesstraße

Schnellmannshausen (Wartburgkreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 05.00 Uhr, ereignete sich auf der B250 zwischen Treffurt und Creuzburg ein Wildunfall. Ein 35-Jähriger kollidierte mit seinem VW mit einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Infolge des Unfalls verstarb das Tier am Unfallort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (db)

