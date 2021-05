Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Reh

Engelsbach (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 46-Jähriger befuhr am frühen Morgen mit seinem Ford die Landstraße zwischen Engelsbach und Schönau v. d. Walde. Als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte, konnte der Mann nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Tier. Am Fahrzeug entstand entsprechender Sachschaden, es blieb jedoch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt, das Tier verendete an der Unfallstelle. (db)

