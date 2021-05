Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unterstützung des Rettungsdienstes

Ilmenau (ots)

Am Donnerstagabend musste der Rettungsdienst ausrücken, da ein 71-Jähriger offenbar aufgrund erheblicher Alkoholisierung medizinische Hilfe benötigte. Während des Transorts ins Krankenhaus griff der Herr plötzlich die Sanitäter an und beschädigte die Rettungstrage. Die hinzugerufene Polizei konnte den Transport letztlich unterstützen, sodass die weitere Fahrt ohne Vorkommnisse ablief. Personen wurden nicht verletzt; es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro am Rettungswagen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 71-Jährigen u.a. wegen eines Körperverletzungsdelikts. (db)

