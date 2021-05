Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beleidigt und bespuckt

Gotha (ots)

Zwei Frauen im Alter von 47 und 55 Jahren wurden am Donnerstag gegen 14:50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße durch eine 42-jährige Frau beleidigt. Ferner spuckte die Täterin den beiden Geschädigten in das Gesicht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die 42-Jährige ermittelt werden. Die beiden Geschädigten blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0107093/2021) zu melden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell