Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Drogenfunde in Eisenach

Eisenach (ots)

Nachdem am frühen Donnerstagmorgen in der Tiefenbacher Allee eine 34jährige Frau von der Polizei kontrolliert und bei ihr eine kleine Menge illegaler Drogen festgestellt wurde, sollten die Polizeibeamten nur wenig später bei einem 38jährigen Mann in der Amrastraße erneut fündig werden. Auch dieser war im Besitz einer kleinen Menge illegaler Betäubungsmittel. Die Drogen wurden beschlagnahmt und sowohl gegen die Frau aus Wutha-Farnroda als auch gegen den Mann aus Eisenach wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (cw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell