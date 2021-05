Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol verursacht

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es nach 16.00 Uhr in der "Lange Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und LKW. Der 54-Jähriger Fahrer eines IVECO kollidierte während eines Rangiervorgangs mit dem Opel einer 65-Jährigen, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Gothaer Polizei fest, dass der LKW-Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins. Zu dem erwartet den Mann jetzt ein Strafverfahren. (db)

