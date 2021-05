Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Kreuzungsbereich

Ohrdruf (ots)

Am heutigen Morgen kam es kurz vor 05.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B247. Eine 24 Jährige war mit ihrem Ford aus Richtung Ohrdruf kommend auf der Bundesstraße in Richtung Gotha unterwegs, als im Kreuzungsbereich B247/Hohenkirchener Straße die Ampel auf Rot stand. Sie übersah offenbar das Ampelsignal und fuhr in die Kreuzung ein. Eine 57-Jährige fuhr gleichzeitig mit ihrem Seat auf der Hohenkirchener Straße in Richtung Westfalenstraße. Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen entsprechender Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7.500 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (db)

