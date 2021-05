Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erst Platzverweis, dann Gewahrsam

Ilmenau (ots)

In der letzten Nacht musste eine 26-Jährige in der Bertolt-Brecht-Straße in Gewahrsam genommen werden. Die Dame verhielt sich zunächst im örtlichen Krankenhaus ungehalten und erhielt dort einen Platzverweis; eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Kurze Zeit später fiel die Dame erneut auf, da sie im Bereich der Bertholt-Brecht-Straße lautstark Musik hörte und umher schrie. Sie ließ sich nicht beruhigen und somit wurde sie in Gewahrsam genommen. Hierbei wehrte sie sich, sodass sie gefesselt werden musste. Anschließend wurde sie zur Polizei Ilmenau gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In den frühen Morgenstunden konnte sie die Polizei wieder verlassen. (db)

