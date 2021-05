Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder gestohlen - Zeugensuche

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen dem 03.05.2021 und gestern, gegen 13.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße. Dort wurden gewaltsam mehrere Kellerabteile geöffnet und aus einem, zwei Fahrräder entwendet. Es handelte sich um ein Mountainbike der Fa. Stratos in weiß sowie um ein Pedelec der Marke NCM Moscow in schwarz. Die Zweiräder haben einen Wert von ca. 1.500 Euro. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0105661/2021) entgegengenommen. (db)

