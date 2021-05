Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Madelungen (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen dem 08.05.2021, gegen 10.00 Uhr, und dem 09.05.2021, gegen 13.00 Uhr, machten sich Unbekannte an einer Garage in der Straße "Am Hohnert" zu schaffen. Offenbar wurde versucht, gewaltsam einzudringen. Das Vorhaben misslang, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0105712/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell