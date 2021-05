Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern kam es gegen 13.15 Uhr in der Straße "Am Schwimmbad" zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-Jährige kam alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad zu Fall und verletzte sich dabei. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. (db)

