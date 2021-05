Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Am 09.05.2021 kam es zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Hauptfriedhof in der Langensalzaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug während des Ein- bzw. Ausparkens gegen den grauen Audi des Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen weißen VW oder Skoda handeln. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfall, zum Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0104685/2021) entgegen. (db)

