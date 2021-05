Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfälle

Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr auf der B19 zwischen Eisenach und Wilhelmsthal zu einem Wildunfall. Ein 71-Jähriger stieß mit seinem Opel mit einem querenden Reh zusammen. Das Tier flüchtete anschließend und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Fast zur gleichen Zeit stieß eine 52-Jährige mit ihrem VW mit einem Wildschwein zusammen. Dieser Unfall ereignete sich auf der B84 zwischen Behringen und Eisenach. In diesem Fall verendete das Tier noch an der Unfallstelle. (db)

