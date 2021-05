Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte abgebrannt - kein Personenschaden

Angelroda (Ilm-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht geriet gegen 01.45 Uhr eine Hütte in einer Gartenanlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer und informierte umgehend die Rettungsleitstelle. Nachdem das Feuer gelöscht war, zeigte sich das Schadensbild. Die Hütte brannte vollständig ab und ein angrenzender Schuppen wurde beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

