Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall mit vier Verletzten

Schönau v. d. Walde (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es um kurz nach 11.00 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Der 83 Jahre alte Fahrer eines VW befuhr die K26 aus Richtung Georgenthal kommend in Richtung Schönau v. d. Walde. Gleichzeitig beabsichtigte ein 80-Jähriger Fahrer eines Opel von einem Feldweg auf die K26 in Richtung Georgenthal abzubiegen. Offenbar missachtet er dabei die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Hierbei wurden die beiden Fahrzeugführer sowie zwei weitere Mitfahrerinnen schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich zu Verkehrseinschränkungen. (db)

