Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Gotha (ots)

Zwischen dem 07.05.2021, gegen 16.00 Uhr und heute Morgen, gegen 07.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Mountainbike aus dem Hausflur eines Wohnhauses in der Leesenstraße. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Cube Access in der Farbe schwarz, welches an einem Ständer angeschlossen war. Der Wert beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0103950/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell