Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Anzeigen infolge eines Verkehrsunfalls

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 09.50 Uhr in der Bremerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jahre alter Fahrer eines Skoda musste verkehrsbedingt halten und folgend konnte ein 31-Jähriger Audi-Fahrer offenbar nicht mehr bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Hierbei verletzte sich ein 7-jähriges Kind im Skoda leicht und es entstand an beiden Fahrzeugen entsprechender Sachschaden. Anstelle seiner Pflicht nachzukommen, verließ der 31-Jährige die Unfallstelle und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch durch den Geschädigten eingeholt werden. Die hinzugerufene Polizei stellte dann den möglichen Grund für den Fluchtversuch fest. Der 31-Jährige Unfallverursacher stand mit über 2 Promille Atemalkohol mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv auf Cannabis. Einen Führerschein konnte der Audi-Fahrer außerdem nicht vorweisen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. (db)

