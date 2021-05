Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti entlang des Radweges - Zeugen gesucht

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021, wurde gegen 12.30 Uhr bekannt, dass an acht Betonpfosten im Eichrodter Weg Graffitis angebracht wurden. Der oder die unbekannten Täter brachten mittels Sprühfarbe mehrere Symbole und Schriftzüge an, die teilweise strafrechtliche Relevanz haben. Wer konnte in den vergangenen Tagen, insbesondere in der Nacht von Samstag, 08.05.2021 auf den folgenden Sonntag, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Eichrodter Weg wahrnehmen? Hinweise nimmt die PI Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0103594/2021 entgegen. (as)

