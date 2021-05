Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen in Zigarettenschachtel versteckt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstagabend wurde ein 19-Jähriger nach dem unerlaubten Überqueren der Bahngleise einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde eine geringe Menge Haschisch in der Zigarettenschachtel des jungen Mannes festgestellt und beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. (as)

