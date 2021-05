Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Kradfahrer

Berka/Werra (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, 08.05.2021, kam es um 18.45 Uhr auf der L1023 an der Einmündung zur Wildecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Toyota und ein Motorrad Yamaha kollidierten bei einem Abbiegevorgang. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde bei dem folgenden Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der 79-jährige Toyota-Fahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen betragen insgesamt 9.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern gegenwärtig noch an. (as)

