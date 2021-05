Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Garteneinbruch

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

In der Zeit von Freitag, 30.04.2021, 14.00 Uhr bis Montag, 03.05.2021, 12.00 Uhr kam es in einer Gartenanlage in der Karolinenstraße zum Einbruch in ein Gartenhaus. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge im Gesamtwert von 400 Euro. Darunter befanden sich unter anderem ein rot-schwarzer Akkuschrauber der Marke Einhell und ein rot-schwarzer Trennschleifer der Marke Einhell. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach (Tel. 03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0103073/2021 zu melden. (as)

