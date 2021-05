Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fenster beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

An einem Einfamilienhaus in der Johannes-Falk-Straße wurden drei Fenster, darunter eine hochwertige Bleiglasscheibe, beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Als Tatzeitraum kommt Freitag, 07.05.2021, 13.00 Uhr bis Samstag, 08.05.2021, 10.00 Uhr in Betracht. Sachdienliche Hinweise werden bei der PI Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0103135/2021 entgegen genommen.(as)

