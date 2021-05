Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt=> Führerschein sichergestellt

Dornheim, Neue Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 gegen 19:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Gotha in der Neuen Straße einen 19-jährigen Simsonfahrer. Dieser war den Beamten aufgefallen, da er mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. An dem Moped war zudem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,2 Promille. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt wurde mit dem 19-jährigen durchgeführt. Der Führerschein des 19-jährigen wurden ebenso sichergestellt wie dessen Moped. Den 19-jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gg. das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

(sg)

