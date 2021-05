Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen und auf dem Dach zum Stillstand gekommen

Arnstadt, Ichtershäuser- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 gegen 13:25 Uhr hatte ein 23-jähriger Audifahrer die Absicht vom ARAL- Tankstellengelände in Arnstadt in die Ichtershäuser-Straße einzufahren. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Smartfahrers, welcher die Ichtershäuser -Straße in Richtung Arnstadt befuhr. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Smartfahrer überschlug sich, kam auf dem Dach zum Liegen und wurde ins Ilm-Kreis-Klinikum verbracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 2500,-EUR angegeben.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell