Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: hintere Kennzeichentafel entwendet

Ilmenau, An der Sparkasse (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 09.05.2021 gegen 00:10 Uhr riss ein Unbekannter von einem in Ilmenau, An der Sparkasse, geparkten Opel die hintere, amtliche Kennzeichentafel ab und entwendete diese. Zu diesem Sachverhalt werden Tatzeugen gebeten, sich unter der Einsatznummer ELS 21162895 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

(sg)

