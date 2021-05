Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ZEUGENAUFRUF=> mehrere Zaunsfelder und Fensterscheiben beschädigt

Ilmenau, Ehrenbergstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 gegen 17:30 Uhr beschädigten zwei bislang unbekannte Personen in der Ehrenbergstraße in Ilmenau mehrere Zaunsfelder und Fensterscheiben. Die Personen traten gegen die Zaunsfelder, welche sich unweit der Sporthalle der Technischen Universität befinden und warfen Gegenstände gegen zwei Fensterscheiben der Sporthalle. Bei den vermeintlichen Tätern soll es sich um eine weibliche und eine männlichen Person gehandelt haben. Zu möglichen Tätern bzw. Tatzeugen werden unter dem Aktenzeichen ST/0103268/2021 Hinweise gern entgegengenommen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell