Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerampel mit 1,87 Promille umgefahren

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Unter Alkoholeinfluss kollidierte ein 27-jähriger Skodafahrer am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße mit einer Fußgängerampel. Ein Atemalkoholtest mit dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,87 Promille. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde der Führerschein des 27-Jährigen sichergestellt. Der Pkw Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 30.000 Euro. (ml)

