Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Alkohol

Hochheim - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend wurde um 18.52 Uhr in der Goldbacher Straße ein Pkw Mazda gestoppt. Während der Kontrolle wurde bei dem 51-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Ferner wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (ml)

