Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer mit Drogen festgestellt

Arnstadt, Fasanengarten (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 07.05.2021 gegen 22:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Gotha im Fasanengarten in Arnstadt einen 23- jährigen Fahrradfahrer. Bei der Durchsuchung des Radfahrers wurden 20 g Crystal, verpackt in zwei Cliptütchen, festgestellt und beschlagnahmt. Nach Belehrung zum Sachverhalt zeigte sich der 23- jährige zudem mit einer freiwilligen Inaugenscheinnahme seiner Wohnung einverstanden. Weitere Betäubungsmittel konnten hier nicht aufgefunden werden. Aus Weisung der Bereitschafts-Staatsanwältin wurde der 23-jährige Beschuldigte gegen 23:55 Uhr aus allen polizeilichen Maßnahmen entlassen.

