Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfassaden beschmiert

Arnstadt, (Ilm-Kreis) (ots)

In den zurückliegenden Tagen wurden der Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt. Im Zeitraum von Donnerstag, den 06.05.2021 bis Samstag, den 08.05.2021 besprühten unbekannte Personen in Arnstadt in der Badergasse, An der Neuen Kirche, Auf der Setze und in der Schönnbrunnstraße die Fassaden mehrerer Wohn- und Geschäftshäuser. Der dadurch entstandene Sachschaden wurde mit circa 4000,-EUR angegeben. Wer Hinweise zu den Tathandlungen bzw. zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer ST/0102228/2021 zu kontaktieren.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell