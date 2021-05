Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tür versucht aufzuhebeln

Arnstadt, Goethestraße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 07.05.2021 bis Samstag, den 08.05.2021, 05:30 Uhr versuchten Unbekannte eine Zugangstür an der Rückfront eines Einkaufsmarktes in der Goethestraße in Arnstadt gewaltsam aufzuhebeln. Den Unbekannten gelang es aber nicht, diese Tür zu öffnen. Die Tür blieb funktionsfähig. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 50,-EUR angegeben. Hinweise zu möglichen Tätern bzw. möglichen Tatzeugen werden unter dem Aktenzeichen ST/0103002/2021 gern entgegengenommen.

