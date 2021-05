Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Überholen

Nazza (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Freitagnachmittag auf der L 1016 zwischen Mihla und Nazza. Eine 57-jährige Renault-Fahrerin wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen. Beim Ausscheren achtete sie nicht auf den ihr folgenden 52-jährigen Audi-Fahrer, der sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zur seitlichen Kollision beider Pkw, ohne dass Personen verletzt wurden. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 5.500 Euro. (as)

