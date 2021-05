Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfund bei nächtlicher Kontrolle

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Mehrere Personen wurden am gestrigen Freitag nach 22.00 Uhr in der Waldhausstraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass eine 24-Jährige im Besitz einer geringen Menge Marihuana war. Die Droge wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

