Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stürmische Unfallursache

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagmorgen löste sich an einem Sattelzug die Plane aufgrund einer starken Windböe. Der Lkw befuhr in diesem Moment die L 1021 zwischen Großenlupnitz und Eisenach. Die Plane beschädigte dadurch die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Pkw Skoda. Personen wurde nicht verletzt, der Schaden an der Windschutzschiebe beträgt mindestens 300 Euro. (as)

