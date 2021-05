Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Opel die B247 in Richtung Bad Langenalza und beabsichtigte in die Hochheimer Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 50-Jährigen, welcher die B247 in Richtung Gotha befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

