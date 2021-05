Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld und Schmuck erbeutet - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Landkreis Gotha (ots)

Am 22.04. 2021 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Betrug, bei dem die Täter von einer Seniorin durch das Vortäuschen falscher Tatsachen Schmuck und Bargeld erbeuteten. Der Täter berichtete am Telefon von einem Verkehrsunfall, den ein Angehöriger verursacht haben soll und nun wäre eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich zur Abwendung der Haft erforderlich. In der Folge übergab die Dame den geforderten Betrag teils in bar und teils im Form von hochwertigem Schmuck. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Es liegen Bilder von einigen Schmuckstücken vor. Die Polizei bittet nun um Mithilfe und sucht Personen, die Angaben zur Tat, zum Täter oder insbesondere zum Verbleib der Gegenstände machen können. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell