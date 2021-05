Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung

Arnstadt (ots)

Gestern, gegen Mittag, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen in der Straße 'Am Riesenlöffel' durch. Hierbei zeigte sich, dass sich die Verkehrsteilnehmer überwiegend an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70km/h hielten. Lediglich bei zwei Fahrzeugführern wurde eine Geschwindigkeitsübertretung festgestellt. Der höchste Verstoß betrug dabei 103km/h. Der betroffene Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Zudem kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen Toyotafahrer, welcher nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

