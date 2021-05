Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 44-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

Heute Morgen, gegen 04.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der A4 Anschlussstelle Gotha Boxberg. Ein 44-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Autobahn ab und beabsichtigte weiter in Richtung Schönau zu fahren. Dafür musste er verkehrsbedingt halten, was offenbar ein dahinterfahrender 31-Jähriger mit seinem Mazda zu spät bemerkte und in der Folge auf das Heck des VW auffuhr. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500,- EUR, der VW wurde abgeschleppt. (mb)

