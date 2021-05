Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum von gestern Abend, 20.00 Uhr bis heute 00.40 Uhr beschädigte ein bisher Unbekannter einen VW, welcher am rechten Fahrbahnrand in der Cosmarstraße geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem VW entstand dabei erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen Hyundai ix35. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0100144/2021). (mb)

