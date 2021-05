Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr bis gestern, 11.00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Pfullinger Straße und entwendeten einen E-Roller, ein Pocket-Bike, eine Soundbar, diverses Werkzeug und einen Bollerwagen im Gesamtwert von ca. 1200,- EUR. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Beuteguts machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden (Bezugsnummer 0099765/2021). (mb)

