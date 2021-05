Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lagerräume

Hörselgau (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen Donnerstag, gegen 06.15 Uhr und Freitag, gegen 13.00 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in die Lagerräume einer Firma an der "Annenwiese" ein. Die Täter gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Computer, einen Hochdruckreiniger, einen Schlauchwagen, sowie eine Bohrmaschine. Der Gesamtwert des Beuteguts wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zwischen Samstag, gegen 12.00 Uhr, und heute Morgen 08.30 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl von diesem Gelände. Die Täter erlangten Kabel im Wert von 2700 Euro und verursachten Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0097101/2021) entgegen. (db)

