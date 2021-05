Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradunfall

Amt Creuzburg (ots)

Samstagmittag befuhr ein 21jähriger Mann die B250 in Richtung Treffurt. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, und fuhr über die Gegenfahrbahn in eine Leitplanke. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.(cwa)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell