Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Verkehrsunfall leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr kam es am Kohlenmarkt in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus, bei welchem der 45-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 45-Jährige wollte mit seinem Pkw VW aus der rechten Parkreihe rückwärts wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er den sich von hinten ankommenden Kraftomnibus. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 57-jährige Busfahrer eine Kollision mit dem Fahrzeugheck des VW nicht verhindern. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 10000,- Euro. Der VW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in der Folge zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Arnstadt verbracht. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell