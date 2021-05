Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: grundlos geschlagen

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei Gotha durch die Rettungsleitstelle Gotha informiert, dass eine Person bei einer Schlägerei verletzt wurde. Die eingesetzte Polizeistreife konnte am Coburger Platz einen verletzten 18jährigen Mühlhäuser feststellen, welcher durch eine unbekannte männlich Person getreten und geschlagen wurde. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch behandelt. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Ein Grund für die Schlägerei war nicht ersichtlich. Hinweise unter Bezugsnummer: 0097643 (as)

