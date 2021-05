Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Streitigkeit direkt ins Gefängnis

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei über eine Streitigkeit in Gotha, An der Goth informiert. Die Polizei konnte vor Ort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer 27jährigen Frau und einem 37jährigen Mann feststellen. Während der Ermittlung wurde bekannt, dass der 37jährige Mann einen Haftbefehl hat. Er wurde daraufhin festgenommen und zur nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt gebracht. (as)

