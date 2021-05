Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt

Gotha (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein polnischer VW Golf angehalten. Mit dem 20jährigen Fahrzeugführer wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Es folgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Fahren unter berauschender Mittel. (as)

