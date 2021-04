Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl schnell aufgeklärt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15.00 Uhr, entwendete ein zu diesem Zeitpunkt Unbekannter ein Paar Schuhe aus einer Außenauslage eines Geschäfts in der Bahnhofstraße. Beamte der Eisenacher Polizei bemerkten den Diebstahl und konnten den Täter somit identifizieren. Es handelte sich um einen amtsbekannten 48-Jährigen. Das Diebesgut konnte folgend an das Geschäft zurückgegeben werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. (db)

