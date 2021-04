Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern - Inkassomasche

Ilm-Kreis (ots)

In letzter Zeit kam es zu mehreren Vorfällen, in denen Unbekannte versuchten, von potentiellen Geschädigten mittels einer betrügerischen Masche Geld zu erlangen. In diesen Fällen täuschten die Betrüger vor, von einem Inkassobüro anzurufen und verlangten die Herausgabe eines mittleren dreistelligen Geldbetrags zur Begleichung etwaiger Schulden. Zudem wurden Konsequenzen angedroht, wenn der Forderung nicht nachgekommen werden sollte. Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät intensiv zu prüfen, ob die Forderungen derartiger Anrufe auf einer tatsächlichen Grundlage beruhen. (db)

